Торино - Рома 1:1: обзор и результат матча чемпионата Италии 24.09.2023

Моуринью и компания продолжают чередовать триумфы с провалами.

В воскресенье, 24 сентября, в рамках пятого тура Серии А Торино принимал Рому. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Команды активно шли в атаку, однако на завершающей стадии им постоянно не везло. Лишь на 68-й минуте Ромелу Лукаку смог поразить ворота соперника.

Далее "волки" привычно для себя сели в оборону и все шло к тому, что команда одержит минимальную победу, однако Дуван Сапата в концовке смог сравнять счет, забрав очки у гостей.

Таким образом, после пяти туров Торино идет на девятом месте с восьмью очками, а Рома находится на 13-й позиции, набрав пять баллов.

Статистика матча Торино - Рома пятого тура чемпионата Италии

Торино - Рома 1:1

Голы: Сапата, 85 - Лукаку, 68

Ожидаемые голы (xG): 0.37 - 0.23

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 7 - 1

Фолы: 4 - 5

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