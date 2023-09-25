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Торино - Рома 1:1: обзор и результат матча чемпионата Италии 24.09.2023

Моуринью и компания продолжают чередовать триумфы с провалами.
Сегодня, 00:19
Дибала и Лукаку / Getty Images
Дибала и Лукаку / Getty Images

В воскресенье, 24 сентября, в рамках пятого тура Серии А Торино принимал Рому. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Команды активно шли в атаку, однако на завершающей стадии им постоянно не везло. Лишь на 68-й минуте Ромелу Лукаку смог поразить ворота соперника.

Далее "волки" привычно для себя сели в оборону и все шло к тому, что команда одержит минимальную победу, однако Дуван Сапата в концовке смог сравнять счет, забрав очки у гостей.

Таким образом, после пяти туров Торино идет на девятом месте с восьмью очками, а Рома находится на 13-й позиции, набрав пять баллов.

Статистика матча Торино - Рома пятого тура чемпионата Италии

Торино - Рома 1:1

Голы: Сапата, 85 - Лукаку, 68

Ожидаемые голы (xG): 0.37 - 0.23
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 13 - 11
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 7 - 1
Фолы: 4 - 5

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома торино Серия А

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