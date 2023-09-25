iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Милана назвал причину отказа от переезда в Саудовскую Аравию

Леау не променяет карьеру на деньги.
Сегодня, 19:28
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Нападающий Милана Рафаэл Леау заявил, что не рассматривает вариант с переходом в клубы из Саудовской Аравии.

"Я еще не добился больших результатов, чтобы выступать в чемпионате вроде этого. Лига чемпионов значит больше, чем зарплата в 10 миллионов евро".

Читай также: Легендарная "семерка" Винни, "десятка" для Леао и другие: футболисты, которые летом сменили номер

"В Милане меня хорошо приняли, и если бы я хотел уйти, я бы не продлил контракт. Я сосредоточен на том, чтобы добиться чего-то великого за два-три года в Милане", – сказал португалец в интервью La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне на счету Леау три гола и один ассист в пяти матчах Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Рафаэл Леау

Статьи по теме

Быстрый гол Леау позволил Милану одержать победу против Вероны Быстрый гол Леау позволил Милану одержать победу против Вероны
Тонали высказался о возможном возвращении в Милан Тонали высказался о возможном возвращении в Милан
Ньюкасл чудом сохранил ворота в неприкосновенности в матче против Милана Ньюкасл чудом сохранил ворота в неприкосновенности в матче против Милана
Златан вернулся: Ибрагимович посетил тренировку Милана перед стартом в Лиге чемпионов Златан вернулся: Ибрагимович посетил тренировку Милана перед стартом в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Другие21:40
Календарь спортивных событий на 2023 год
Европа21:26
Беллингем отличился красивым поступком после матча с Атлетико
Бокс21:14
Усик в четвертый раз станет отцом - возлюбленная боксера засветилась на видео
Киберспорт20:53
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Теннис20:45
Байндль стартовала с победы на турнире в Китае
Киберспорт20:30
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte опустились, NaVi поднялись
ММА20:20
О’Мэлли - о следующем сопернике: Буду драться с тем, кого даст UFC
Европа20:00
"Скажу в июне": Хави оригинально сравнил составы Барселоны и Реала
Европа19:51
Ливерпуль объявил о продлении контракта с защитником
Европа19:28
Лидер Милана назвал причину отказа от переезда в Саудовскую Аравию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK