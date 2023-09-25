Лидер Милана назвал причину отказа от переезда в Саудовскую Аравию

Нападающий Милана Рафаэл Леау заявил, что не рассматривает вариант с переходом в клубы из Саудовской Аравии.

"Я еще не добился больших результатов, чтобы выступать в чемпионате вроде этого. Лига чемпионов значит больше, чем зарплата в 10 миллионов евро".

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"В Милане меня хорошо приняли, и если бы я хотел уйти, я бы не продлил контракт. Я сосредоточен на том, чтобы добиться чего-то великого за два-три года в Милане", – сказал португалец в интервью La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне на счету Леау три гола и один ассист в пяти матчах Серии А.

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