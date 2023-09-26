Франция объявила экс-президента федерации футбола Катара в международный розыск

Франция выдала ордер на международный арест экс-президента федерации футбола Катара Мохаммеда бин Хаммама. Об этом сообщает Lequipe.

По информации издания, бин Хаммама подозревают в актах частной корупции, которые связаны с предоставлением Катару права на проведения ЧМ-2022.

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В отношении экс-функционера ведется расследованием в связи с его ролью в том, что Конфедерация футбола Океании отказалась от поддержки заявки Австралии на проведение Мундиаля в 2022 году.

Также в деле фигурирует экс-президент УЕФА Мишель Платини. Следователи попытаются выяснить получал ли Платини взятку от бин Хаммама за свой голос в пользу заявки Катара.

Отметим, что бин Хаммам в 2012 году получил пожизненный запрет на ведение футбольной деятельности после того, как был выявлен "конфликт интересов" в его деятельности на посту президента АФК.

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