ПСЖ готовится продлить контракт с главным талантом клуба
Парижане оценили прогресс Уоррена Заира-Эмери.
ПСЖ решает вопросы связанные с контрактами своих игроков.
Как сообщает Фабрицио Романо, парижане готовятся предложить новое соглашение 17-летнему Уоррену Заиру-Эмери. Детали обновленного договора не сообщаются.
Отмечается, что в Париже считают Заира-Эмери "идеальным лицом проекта" и клуб никогда не рассматривал возможность обменять игрока в Ман Сити на Бернарду Силву.
Ранее сообщалось, что из-за наличия Уоррена в составе ПСЖ отказался от приобретения Джуда Беллингема.
В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, отдав 1 результативную передачу.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!