ПСЖ готовится продлить контракт с главным талантом клуба

ПСЖ решает вопросы связанные с контрактами своих игроков.

Как сообщает Фабрицио Романо, парижане готовятся предложить новое соглашение 17-летнему Уоррену Заиру-Эмери. Детали обновленного договора не сообщаются.

Отмечается, что в Париже считают Заира-Эмери "идеальным лицом проекта" и клуб никогда не рассматривал возможность обменять игрока в Ман Сити на Бернарду Силву.

Ранее сообщалось, что из-за наличия Уоррена в составе ПСЖ отказался от приобретения Джуда Беллингема.

В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, отдав 1 результативную передачу.

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