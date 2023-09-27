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Мальорка - Барселона 2:2: обзор матча и результат игры 26.09.2023

"Сине-гранатовые" второй раз в нынешнем сезоне потеряли очки, чем могут воспользоваться Жирона и Реал.
Сегодня, 00:36
Мальорка - Барселона / Getty Images
Мальорка - Барселона / Getty Images

Во вторник, 26 сентября, на Эстади Мальорка Сон Муа состоялся матч седьмого тура испанской Ла Лиги между Мальоркой и Барселоной.

Уже на 8-й минуте поединка хозяева поля шокировали каталонцев, выйдя вперед усилиями Ведата Мурики.

Еще до перерыва подопечные Хави Эрнандеса успели восстановить паритет - отличился Рафинья, однако Мальорка снова вышла вперед, когда Мурики записал на свой счет еще и ассист на Абдона Пратса, отметившегося голом в раздевалку.

На 66-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти за фол на Ламине Ямале,но после просмотра повтора он отменил свое решение, заметив симуляцию со стороны 16-летнего игрока.

Спустя некоторое время "сине-гранатовые" все же сравняли счет - дебютным голом за Барселону отметился Фермин Лопес.

Мальорка могла вновь выйти вперед и вырвать победу, но с ударом Кайла Ларина справился Марк-Андре тер Штеген.

В итоге команды расписали ничью 2:2. Барселона пока что удерживает лидерство чемпионата Испании с 17-ю очками, но она может утратить его, когда сыграют остальные команды. Мальорка же поднялась на 15-е место, имея теперь в активе 6 очков.

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Статистика матча Мальорка - Барселона седьмого тура Ла Лиги

Мальорка - Барселона 2:2
Голы: Мурики, 8, Пратс, 45+3 - Рафинья, 41, Лопес, 75.

Ожидаемые голы (xG):
Владение мячом:
Удары:
Удары в створ:
Фолы:

Мальорка: Райкович - Апуд (Ван Дер Хейден, 85), Вальент, Настасич, Копете, Маффео (Х. Коста, 35) - Родригес (Морланес, 85), Санчес (Ларин, 64), С. Коста, Мурики - Пратс (Дардер, 64).

Барселона: тер Штеген - Канселу, Араухо, Мартинес (Кунде, 78), Бальде - Гави, Ромеу (Лопес, 65), Гюндоган - Рафинья, Торрес (Левандовски, 58), Феликс (Ямал, 65).

Предупреждения: Родригес, Настасич - Ромеу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона мальорка Ла Лига

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