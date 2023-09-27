Нойер близок к возвращению в основную обойму Баварии

Голкипер Баварии Мануэль Нойер близок к тому, чтобы вернуться в основную обойму команды. Об этом сообщает t-online.

"Возвращение Нойера не за горами. Это может быть всего лишь вопросом нескольких дней".

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"Конечно, нужно быть осторожными, он пропустил долгий срок. Сейчас важно правильно управлять нагрузкой. Я надеюсь, что в ближайшие несколько дней, на следующей неделе все будет позитивно. И тогда он будет с командой", – сказал спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд.

Напомним, в декабре 2022 года Нойер сломал ногу во время катания на лыжах, ввиду чего выбыл из строя почти на девять месяцев.

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