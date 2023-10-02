Защитник МЮ не вернется до 2024 года из-за старой травмі

Лисандро Мартинес вряд ли поможет своей команде в этом году, пишет 90Min.

Защитнику МЮ предстоит операция на плюсневой кости, а после этого длительный термин восстановления.

Лисандро повредил ногу еще в прошлом сезоне в матче против Севильи, пропустив тогда два месяца. Игрок вновь почувствовал дискомфорт и играл на обезболивающих против Арсенала, Баварии и Брайтона.

Обследования показали, что у Мартинеса неправильно срослась сломанная кость и ему потребуется еще одна операция. Потому, скорее всего, защитник вернется минимум к январю.

Ранее также сообщалось, что фанаты клуба недовольны ужасным состоянием домашней арены МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!