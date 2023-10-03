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Челси впервые более чем за два года победил команду, которая была выше них в таблице

В последний раз это случалось в мае 2021 года.
Сегодня, 18:17
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В рамках 7 тура чемпионата Англии Челси победил Фулхэм со счетом 2:1.

Как сообщает OptaJoe, данный триумф помог "синим" прервать 18-матчевую серию без побед над командами, которые на момент матча были выше лондонцев в турнирной таблице.

До этого в последний раз Челси побеждал Лестер в мае 2021 года также со счетом 2:1. Тогда еще коллектив Томаса Тухеля занимал 5 место, а "лисы" 4 позицию.

Отметим, что после вчерашнего поединка подопечные Маурисио Почеттино поднялись на 11 позицию, сравнявшись с Ноттингемом и Фулхэмом по очкам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси фулхэм

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