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Капитан Реала пропустит Эль Классико

Начо Фернандес пропустит три матча из-за дисквалификации.
Сегодня, 19:52
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Начо Фернандес не сможет помочь своей команде в Эль Классико, пишет As.

В прошлом туре против Жироны испанец получил прямую красную карточку за опасный подкат против Кристиана Порту.

Испанца унесли с поля на носилках, но, к счастью, серьезной трамвы удалось избежать. Тем не менее, это не стало поводом не наказывать игрока.

Комитет по соревнованиям принял решение продлить дисквалификацию Начо на три матча, а также оштрафовать игрока на 600 евро. Реал тоже был оштрафован на 1050 евро.

Таким образом Начо пропустит встречи против Осасуны, Севильи и, собственно, Барселоны.

Ранее также сообщалось, что у Барселоны появилось новое правило подписания игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Начо Фернандес

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