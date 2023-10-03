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Пирло может лишиться работы уже спустя девять официальных матчей

Сампдория под его началом не впечатляет.
Вчера, 23:29
Андреа Пирло / Getty Images
Андреа Пирло / Getty Images

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло скоро снова может остаться без работы, пишет Calciomercato.

Этим летом итальянец возглавил Сампдорию, которая играет в Серии Б, и даже удачно начал сезон с победы над Тернаной.

Однако с тех пор команда Пирло набрала лишь два очка в семи последующих турах. Сампдория занимает предпоследнее место с тремя очками (клуб начинал со штрафом в два очка).

Руководство клуба более не намерено терпеть такие результаты, потому дало наставнику последний шанс. 7 октября Сампдория отправится в гости к Асколи, и от этого поединка зависит судьба Пирло.

Ранее также сообщалось, что потенциальную замену для своего тренера нашла Рома.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреа Пирло

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