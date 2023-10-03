Пирло может лишиться работы уже спустя девять официальных матчей
Сампдория под его началом не впечатляет.
Легенда итальянского футбола Андреа Пирло скоро снова может остаться без работы, пишет Calciomercato.
Этим летом итальянец возглавил Сампдорию, которая играет в Серии Б, и даже удачно начал сезон с победы над Тернаной.
Однако с тех пор команда Пирло набрала лишь два очка в семи последующих турах. Сампдория занимает предпоследнее место с тремя очками (клуб начинал со штрафом в два очка).
Руководство клуба более не намерено терпеть такие результаты, потому дало наставнику последний шанс. 7 октября Сампдория отправится в гости к Асколи, и от этого поединка зависит судьба Пирло.
Ранее также сообщалось, что потенциальную замену для своего тренера нашла Рома.
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