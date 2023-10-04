Экс-футболист Шахтера получил тяжелую травму

Экс-вингер Шахтера, ныне выступающий за Тоттенхэм, Манор Соломон выбыл на длительный срок.

Как сообщает издание The Athletic, израильтянин получил тяжелую травму колена. Футболист пропустит, как минимум, пару месяцев.

Отмечается, что повреждение было получено на одной из тренировок лондонского клуба.

Соломон перебрался в стан "шпор" на правах свободного агента, проведя 6 матчей во всех турнирах и отдав 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Шахтер ведет с Тоттенхэмом переговоры о компенсации за переход Соломона.

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