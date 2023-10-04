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Вингер Барселоны установил рекорд Лиги чемпионов

Ламин Ямал стал самым молодым игроком, вышедшим в старте, в истории турнира.
Вчера, 22:38
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В рамках второго тура Лиги чемпионов Барселона встречается с Порту.

В стартовом составе каталонцев вышел Ламин Ямал, установивший рекорд Лиги чемпионов.

Ямал в возрасте 16 лет и 83 дней стал самым молодым игроком в истории турнира, сыгравшим с первых минут.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.

Напомним, ранее Барселона продлила контракт с Ламином, вписав невероятную сумму выкупа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Барселона Ламин Ямаль

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