Вингер Барселоны установил рекорд Лиги чемпионов
Ламин Ямал стал самым молодым игроком, вышедшим в старте, в истории турнира.
В рамках второго тура Лиги чемпионов Барселона встречается с Порту.
В стартовом составе каталонцев вышел Ламин Ямал, установивший рекорд Лиги чемпионов.
Ямал в возрасте 16 лет и 83 дней стал самым молодым игроком в истории турнира, сыгравшим с первых минут.
На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.
Напомним, ранее Барселона продлила контракт с Ламином, вписав невероятную сумму выкупа.
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