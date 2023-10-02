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Барселона продлила контракт с новоиспеченным клубным талантом

Ямаль останется в клубе до 2026 года.
Сегодня, 15:51
Лапорта и Ямаль / fcbarcelona.com
Лапорта и Ямаль / fcbarcelona.com

Атакующий полузащитник Барселоны Ламин Ямаль продлил контракт с клубом. Об этом "сине-гранатовые" объявили в соцсетях.

Новое соглашение 16-летнего футболиста сборной Испании рассчитано до 2026 года. Отступные в договоре составляют 1 млрд евро.

В текущем сезоне на счету Ямаля один ассист в восьми матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселоне интересен талантливый бразильский полузащитник.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

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