Барселона продлила контракт с новоиспеченным клубным талантом
Ямаль останется в клубе до 2026 года.
Атакующий полузащитник Барселоны Ламин Ямаль продлил контракт с клубом. Об этом "сине-гранатовые" объявили в соцсетях.
Новое соглашение 16-летнего футболиста сборной Испании рассчитано до 2026 года. Отступные в договоре составляют 1 млрд евро.
В текущем сезоне на счету Ямаля один ассист в восьми матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Барселоне интересен талантливый бразильский полузащитник.
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