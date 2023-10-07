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Лидер Ньюкасла подписал с клубом новый долгосрочный контракт

При этому в соглашении прописана сумма отступных.
Сегодня, 14:54
Бруну Гимарайнш / ФК Ньюкасл
Бруну Гимарайнш / ФК Ньюкасл

Ньюкасл на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Бруну Гимарайншем.

Полузащитник сборной Бразилии поставил свою подпись под новым пятилетним соглашением с "сороками". А по информации Фабрицио Романо, в контракте прописана сумма отступных, которая составляет примерно 100 миллионов фунтов.

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Бруну Гимарайнш присоединился к Ньюкаслу в январе 2022 года. За его трансфер Лион получил 42,1 миллиона евро.

За это время он успел сыграть за английский клуб в 67 матчах во всех турнирах, отметившись 11 голами и 8 результативными передачами.

Он также помог Ньюкаслу вернуться в Лигу чемпионов, где команда не выступала с сезона-2003/04, а на групповом этапе - с сезона-2002/03.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Бруну Гимарайнш

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