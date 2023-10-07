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Эвертон - Борнмут: обзор и результат матча чемпионата Англии 07.10.2023

Наши сборники сыграют друг против друга в клубном противостоянии.
Сегодня, 16:17
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В рамках 8 тура чемпионата Англии Эвертон встретится с Борнмутом.

Тренеры команд в лице Шона Дайча и Андони Ираолы определились со своими стартовыми составами.

Украинец Виталий Миколенко завоевал доверие Дайча после пропуска нескольких стартовых туров и стабильно попадает в основу.

Что касается Ильи Забарного, то он во всех матчах играет с первых минут и эта встреча не стала исключением.

 

Матч Эвертон - Борнмут состоится сегодня, 7 октября, в 17:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут эвертон Виталий Миколенко Илья Забарный

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