Эвертон - Борнмут: обзор и результат матча чемпионата Англии 07.10.2023
Наши сборники сыграют друг против друга в клубном противостоянии.
В рамках 8 тура чемпионата Англии Эвертон встретится с Борнмутом.
Тренеры команд в лице Шона Дайча и Андони Ираолы определились со своими стартовыми составами.
Украинец Виталий Миколенко завоевал доверие Дайча после пропуска нескольких стартовых туров и стабильно попадает в основу.
Что касается Ильи Забарного, то он во всех матчах играет с первых минут и эта встреча не стала исключением.
Матч Эвертон - Борнмут состоится сегодня, 7 октября, в 17:00 по Киеву.
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