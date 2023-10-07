Забарный "привез" гол в свои ворота в матче против Миколенко

В рамках восьмого тура чемпионата Англии проходит очередное "украинское дерби" - Борнмут с Забарным играет против Эвертона с Миколенко.

Уже на старте матча Илья Забарный получил пас от партнера и пытался пройти с ним немного вперед, после чего отдать обратную передачу.

Но во время выполнения ремня левая нога украинца "поехала" по газону и он отдал мяч сопернику.

Хавбек "ирисок" Джеймс Гарнер этим подарком от Забарного воспользовался сполна и забил гол.

К концу первого тайма хозяева забили еще и второй мяч в ворота "вишен".

Ранее сообщалось, что английские клубы готовы подать в суд на Эвертон.

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