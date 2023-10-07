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Рома может уволить Моуринью в случае провала в ближайшем матче

"Особенный" в шаге от того, чтобы покинуть клуб.
Сегодня, 17:22
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью может покинуть клуб уже на этой неделе. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

В случае поражения в в ближайшей игре глава римского клуба может рассмотреть вариант с увольнением "Особенного". Президент команды уже давно рассматривает данную возможность.

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Напомним, после семи туров в Серии А Рома на 13-й строчке турнирной таблицы, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

В воскресенье, 7 октября, "волки" сыграют против Кальяри на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

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