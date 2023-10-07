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Мальорка - Валенсия: обзор и результат матча чемпионата Испании 07.10.2023

Украинец провел на поле большую часть матча, но не отметился чем-то серьезным.
Сегодня, 21:31
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В рамках 9 тура чемпионата Испании Валенсия встретилась с Мальоркой.

Для "летучих мышей" поединок начался крайне неудачно, ведь уже на пятой минуте Ведат Мурики открыл счет в матче.

Ближе к середине первого тайма начали наблюдаться признаки "выздоровления" коллектива Рубена Барахи и команды обменялись достаточно острыми моментами. Сперва Пепелу мастерским ударом со штрафного попал в штангу, а затем Абдон Партс пробил рядом со штангой, оказавшись один в штрафной площадке.

В компенсированное к первой 45-минутке время Валенсия и вовсе сравняла счет. Тьерри Коррея прострелил на Диего Лопеса, который выпрыгнул выше всех и переиграл Предрага Райковича.

После перерыва хозяева вернули себе инициативу и на 55 минуте Гиорги Мамардашвили пришлось спасать свою команду после опасного удара уже упомянутого Мурики, а на 60 Джованни Апуд ударом из пределов штрафной площадки попал в штангу.

В концовке гости могли упустить ничью, но судья решил, что за падение Мурики в борьбе с соперником не стоит назначать пенальти, а VAR подтвердил его решение. Таким образом, ни одной из команд все же не удалось вырвать победу.

Отметим, что украинец Роман Яремчук провел на поле 58 минут, но не отметился результативными действиями.

Статистика матча чемпионата Испании Мальорка - Валенсия

Мальорка - Валенсия 1:1

Голы: Мурики, 5 - Лопес, 45+3

xG: 0.55 - 0.54
Удары: 9 - 11
Удары в створ ворот: 5 - 3
Владение мячом: 48% - 53

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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