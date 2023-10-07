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Форвард Штутгарта побил рекорд Левандовски

Серу Гирасси демонстрирует невероятные цифры на старте сезона.
Сегодня, 22:28
Серу Гирасси / Getty Images
Серу Гирасси / Getty Images

В рамках 7 тура Бундеслиги Штуттгарт встретился с Вольфсбургом и победил со счетом 3:1.

Хет-триком в составе хозяев отметился 27-летний нападающий Серу Гирасси. Для гвинейского форварда эти голы стали 11, 12 и 13 в чемпионате Германии сезона-2023/24 соответственно.

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Таким образом, Серу превзошел рекорд форварда Баварии Роберта Левандовски. В сезонах-2019/20 и 2020/21 поляк за 7 стартовых туров забил 11 голов.

Отметим, что Гирасси уже побил и свой личный рекорд результативности. В сезоне-2022/23 футболист за весь чемпионат Германии отличился 12 мячами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штутгарт Роберт Левандовски

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