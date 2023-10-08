Бавария и еще ряд топ-клубов заинтересованы в услугах бразильского вундеркинда

Мюнхенская Бавария заинтересована в услугах 17-летнего Луиса Гильереме.

Как сообщает Фабрицио Романо, представители "красных" были среди тех, кто днями ранее внимательно следил за игроком Палмейраса во время матча против Бока Хуниорс.

Неизвестно, собирается ли немецкий клуб в ближайшее время делать официальное представление, но, он точно среди еще 4-5 команд, которые будут наблюдать за прогрессом Луиса Гильерме. Названия других клубов не разглашают.

Напомним, что в услугах еще одного вундеркинда из Палмаейраса заинтересована Барселона и ПСЖ.

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