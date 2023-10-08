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Футбол

Бавария и еще ряд топ-клубов заинтересованы в услугах бразильского вундеркинда

Луис Гильерме попал в сферу интересов мюнхенцев.
Сегодня, 14:30
Луис Гильерме
Луис Гильерме

Мюнхенская Бавария заинтересована в услугах 17-летнего Луиса Гильереме.

Как сообщает Фабрицио Романо, представители "красных" были среди тех, кто днями ранее внимательно следил за игроком Палмейраса во время матча против Бока Хуниорс.

Неизвестно, собирается ли немецкий клуб в ближайшее время делать официальное представление, но, он точно среди еще 4-5 команд, которые будут наблюдать за прогрессом Луиса Гильерме. Названия других клубов не разглашают.

Напомним, что в услугах еще одного вундеркинда из Палмаейраса заинтересована Барселона и ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бразилия Бавария Мюнхен

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