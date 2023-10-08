Легенда МЮ возглавит клуб второго английского дивизиона

Английский Бирмингем сменит главного тренера.

Как сообщает журналист Аарон Пол, клуб из второго английского дивизиона возглавит Уэйн Руни, который сегодня, 8 октября, покинул пост тренера в Ди Си Юнайтед.

Помогать Руни на новой должности будут экс-защитник МЮ Джон О`Ши и бывший футболист Челси и сборной Англии Эшли Коул, с которым он уже работал в Дерби Каунти.

Отметим, что Бирмингем идет на 6 месте в Чемпионшипе, имея 18 очков после 11 матчей, но владельцы клуба хотят видеть "знаменитое имя" у руля клуба.

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