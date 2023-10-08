Легенда МЮ возглавит клуб второго английского дивизиона
Уэйн Руни станет новым тренером Бирмингема.
Английский Бирмингем сменит главного тренера.
Как сообщает журналист Аарон Пол, клуб из второго английского дивизиона возглавит Уэйн Руни, который сегодня, 8 октября, покинул пост тренера в Ди Си Юнайтед.
Помогать Руни на новой должности будут экс-защитник МЮ Джон О`Ши и бывший футболист Челси и сборной Англии Эшли Коул, с которым он уже работал в Дерби Каунти.
Отметим, что Бирмингем идет на 6 месте в Чемпионшипе, имея 18 очков после 11 матчей, но владельцы клуба хотят видеть "знаменитое имя" у руля клуба.
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