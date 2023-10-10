Легенда МЮ дал неутешительный прогноз на итоговое место команды в сезоне

Бывший защитник Манчестер Юнайтед сделал прогноз на итоговое место клуба в турнирной таблице АПЛ в сезоне-2023/24.

"Не уверен, что Манчестер Юнайтед закончит этот сезон в первой пятерке. Думаю, они далеки от этого. Меня это удивляет, потому что семь или восемь недель назад они были третьими, но, честно говоря, исходя из того, что я вижу на данный момент – не думаю, что вратарь адаптировался, он должен был выручить, так что проблема есть".

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"Если ваш голкипер не освоился и из-за этого возникает нестабильность, это действительно создает серьезную проблему. Подобное происходило в Юнайтед и при мне", – сказал англичанин в эфире Sky Sports.

Напомним, после восьми туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает лишь 10-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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