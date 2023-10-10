Легенда Наполи хочет вернуться в Серию А

Жизнь и карьера в МЛС оказались не такими, какими Лоренцо Инсинье себе их представлял.

Вингер Торонто Лоренцо Инсинье ищет способ вернуться в итальянскую Серию А, сообщает Николо Скира.

Инсинье перебрался в Торонто из МЛС летом 2022 года, покинув Наполи на правах свободного агента. Однако реальность не оправдала ожиданий ни футболиста, ни клуба.

Теперь его агент работает над тем, чтобы вернуть Инсинье в Италию во время зимнего трансферного окна.

Однако это будет достаточно трудно совершить из-за высокой зарплаты игрока - в Торонто он получает 7,5 миллионов в год, что итальянские клубы вряд ли смогут себе позволить.

За время в Торонто 32-летний итальянец часто травмировался и оставался вне заявки канадского клуба. На его счету 11 голов и 6 ассистов в 32 матчах. При этом в нынешнем сезоне стал худшей командой МЛС, набрав наименьшее количество очков.

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