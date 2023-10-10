Талант Барселоны может пропустить матчи с Шахтером и Эль-Классико
Ламин Ямаль покинул расположение сборной Испании из-за травмы
Перспективный вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль пропустит октябрьские матчи сборной Испании.
Как сообщает издание Marca, Ямаль покинул расположение "Фурия Рохи" из-за того, что он получил травму.
Степень повреждения Ламина не уточняется. Он может пропустить матчи с Шахтером в Лиге чемпионов и предстоящее Эль-Классико.
Отметим, что ранее Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги.
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