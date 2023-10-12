Футболист Баварии пропустит длительный срок из-за травмы

Дайо Упамекано не поможет своей команде в течении ближайшего месяца, а возможно и дольше.

Центрбэк Баварии Дайо Упамекано выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщает Sky Sport, француз получил повреждение левого подколенного сухожилия. Футболист выбыл на срок от 4 до 6 недель.

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Из-за этого Дайо вынужден пропускать октябрьские матчи своей сборной. Отметим также, что игрок не сможет помочь Баварии в матче против Боруссии Дортмунд, который пройдет в субботу, 4 ноября.

Стоит сказать, что в этом сезоне Упамекано провел 10 матчей, не отличившись результативными действиями.

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