У английского тренера диагностировали рак
Крейг Шекспир борется с тяжелой болезнью.
Английскому специалисту Крейгу Шекспиру диагностировали рак. Об этом сообщила пресс-служба Лестера.
В данный момент 59-летний англичанин проходит курс лечения. Какая именно форма и стадия рака у Шекспира не уточняется.
В заявлении "лис" сказано, что Крейг благодарен всем за хорошие пожелания и за возможность уединиться, которая была предоставлена в это тяжелое время ему и его семье.
Отметим, что специалист возглавлял Лестер в 2017 году, исполняя обязанности главного тренера. До и после этого Шекспир был ассистентом главного тренера в английском клубе.
Напомним, ранее президент Эвертона перенес операцию по удалению раковой опухоли из печени.
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