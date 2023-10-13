У английского тренера диагностировали рак

Английскому специалисту Крейгу Шекспиру диагностировали рак. Об этом сообщила пресс-служба Лестера.

В данный момент 59-летний англичанин проходит курс лечения. Какая именно форма и стадия рака у Шекспира не уточняется.

В заявлении "лис" сказано, что Крейг благодарен всем за хорошие пожелания и за возможность уединиться, которая была предоставлена в это тяжелое время ему и его семье.

Отметим, что специалист возглавлял Лестер в 2017 году, исполняя обязанности главного тренера. До и после этого Шекспир был ассистентом главного тренера в английском клубе.

Напомним, ранее президент Эвертона перенес операцию по удалению раковой опухоли из печени.

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