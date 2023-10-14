Ман Сити попытается подписать ветерана Реала

Тони Кроос может оказаться в стане "горожан".

Манчестер Сити попытается усилить линию полузащиты опытным футболистом.

Как сообщает Mundo Deportivo, "горожане" хотят подписать Тони Крооса следующим летом. По завершению этого сезона он станет свободным агентом.

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Отмечается, что немцу могут платить 13 млн фунтов за сезон. Длительность возможного контракта хавбека не сообщается.

В переходе Крооса в английский топ-клуб заинтересован лично тренер манкунианцев Пеп Гвардиола, который с ним работал в Баварии в сезоне-2013/14.

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