Гендиректор Интера высказался о возможном возвращении Онана

Для камерунца дверь всегда открыта в миланском коллективе.

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта высказался о голкипере Манчестер Юнайтед Андре Онана.

"В футболе может произойти что угодно, пусть даже после возвращения не все добиваются хороших результатов".

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"И мы, и он получили важный опыт, к тому же для нас эта сделка была крайне успешной, мы взяли его бесплатно и продали за крупную сумму", – сказал Маротта в интервью Football Italia.

Напомним, Онана перешел этим летом из Интера а Манчестер Юнайтед за 52 млн евро.

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