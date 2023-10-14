Гендиректор Интера высказался о возможном возвращении Онана
Для камерунца дверь всегда открыта в миланском коллективе.
Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта высказался о голкипере Манчестер Юнайтед Андре Онана.
"В футболе может произойти что угодно, пусть даже после возвращения не все добиваются хороших результатов".
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"И мы, и он получили важный опыт, к тому же для нас эта сделка была крайне успешной, мы взяли его бесплатно и продали за крупную сумму", – сказал Маротта в интервью Football Italia.
Напомним, Онана перешел этим летом из Интера а Манчестер Юнайтед за 52 млн евро.
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