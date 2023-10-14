iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гендиректор Интера высказался о возможном возвращении Онана

Для камерунца дверь всегда открыта в миланском коллективе.
Сегодня, 21:21
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта высказался о голкипере Манчестер Юнайтед Андре Онана.

"В футболе может произойти что угодно, пусть даже после возвращения не все добиваются хороших результатов".

Читай также: Онана откажется от поездки на Кубок Африки ради Манчестер Юнайтед

"И мы, и он получили важный опыт, к тому же для нас эта сделка была крайне успешной, мы взяли его бесплатно и продали за крупную сумму", – сказал Маротта в интервью Football Italia.

Напомним, Онана перешел этим летом из Интера а Манчестер Юнайтед за 52 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер манчестер юнайтед андре онана

Статьи по теме

Барселона готова летом подписать Санчо Барселона готова летом подписать Санчо
Глейзеры отказали катарскому шейху, который готов выйти из переговоров по приобретению Манчестер Юнайтед Глейзеры отказали катарскому шейху, который готов выйти из переговоров по приобретению Манчестер Юнайтед
Хавбек Манчестер Юнайтед получил травму в сборной Хавбек Манчестер Юнайтед получил травму в сборной
Французский клуб назвал тренировочное поле в честь легенды Манчестер Юнайтед Французский клуб назвал тренировочное поле в честь легенды Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа22:50
Зоммер - о Баварии: Ситуация в клубе была совершенно дикой
Еврокубки22:37
Уокер: Принял предложение из Европы, потому что хотел дать себе последний шанс
Евро-202422:20
Караваев отличился невероятным голом после дальнего удара в матче с Северной Македонией
НБА21:59
НБА не станет сокращать дисквалификацию Моранта
ММА21:52
Бывший доминирующий чемпион UFC поставил карьеру на паузу
Киберспорт21:45
The International: онлайн-трансляция матчей третьего дня
Евро-202421:35
Квалификация к Евро-2024: Украина победила Северную Македонию, Италия сыграет с Мальтой
Формула 121:28
Штраф трехкратного чемпиона мира за оскорбления Хэмилтона был аннулирован
Европа21:21
Гендиректор Интера высказался о возможном возвращении Онана
Европа21:01
Игрок сборной Нидерландов установил необычное достижение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK