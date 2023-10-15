Хавбек Северной Македонии: Украина победила за счет лучшей реализации

Ариян Адеми считает, что его команда не была худшей на поле.

В рамках отбора на Евро-2024 Украина победила Северную Македонию со счетом 2:0.

Полузащитник балканского коллектива Ариян Адеми поделился мыслями о матче. По словам футболиста, "желто-голубые" не играли сильнее его команды и триумфовали за счет лучшей реализации.

"У нас было много моментов, это была открытая встреча. Было видно, что в итоге Украина победила нас только за счет лучшей реализации моментов.

Надо принять это и двигаться дальше. Нам остается только как можно лучше сыграть против Италии и Англии и попытаться всех удивить. Вот и все", - цитирует слова Адеми Sportsport.mk.

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