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Реал может организовать прощальный матч для Бензема

Француз вернется на Сантьяго Бернабеу.
Сегодня, 20:54
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема может сыграть прощальный матч за Реал. Об этом сообщает издание Marca.

Мадридский клуб планирует организовать товарищеский матч с саудовским клубом на Сантьяго Бернабеу, чтобы отдать дань уважения Бензема.

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Из-за того, что француз сохранил теплые отношения с бывшими партнерами по Реалу и руководством клуба ни для кого не станет проблемой отдать честь легенде.

Напомним, Бензема покинул "сливочных" этим летом, перейдя в Аль-Иттифак на правах свободного агента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Реал Мадрид Аль-Иттихад

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