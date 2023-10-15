Реал может организовать прощальный матч для Бензема
Француз вернется на Сантьяго Бернабеу.
Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема может сыграть прощальный матч за Реал. Об этом сообщает издание Marca.
Мадридский клуб планирует организовать товарищеский матч с саудовским клубом на Сантьяго Бернабеу, чтобы отдать дань уважения Бензема.
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Из-за того, что француз сохранил теплые отношения с бывшими партнерами по Реалу и руководством клуба ни для кого не станет проблемой отдать честь легенде.
Напомним, Бензема покинул "сливочных" этим летом, перейдя в Аль-Иттифак на правах свободного агента.
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