iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ еще раз попытается убедить Мбаппе продлить контракт

Парижане готовы снизить сумму отступных, чтобы форвард согласился на новую сделку.
Сегодня, 14:51
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Пари Сен-Жермен готов сделать последнее предложение Килиану Мбаппе по новому контракту.

Чтобы не потерять 24-летнего форварда бесплатно, действующие чемпионы Франции готовы еще раз попытаться убедить игрока подписать новое соглашение, сообщает Football Espana со ссылкой на Diario Sport.

По информации источника, парижане предложат футболисту подписать контракт до 2025 года. При этом в нем будет прописана достаточно низкая сумма отступных, которая, по мнению клуба, должна убедить его согласиться на эту сделку.

Если же ничего не получится, то ПСЖ постарается продать Мбаппе уже в январе, чтобы получить за него хоть какие-то деньги. Однако главный претендент на футболиста в лице мадридского Реала намерен забрать игрока бесплатно, когда тот станет свободным агентом.

Читай также: Маккаби попросил УЕФА перенести матч с Зарей в Лиге конференций

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в девяти матчах ПСЖ во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов.

Напомним, что Килиан Мбаппе был единственным игроком, кто пропустил тренировку сборной Франции - нападающий работал индивидуально в тренажерном зале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Игрок Реала выразил недовольство своей позицией на поле Игрок Реала выразил недовольство своей позицией на поле
Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции перед матчем против Шотландии Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции перед матчем против Шотландии
Реал может организовать прощальный матч для Бензема Реал может организовать прощальный матч для Бензема
Лунин высказался о своем будущем в Реале Лунин высказался о своем будущем в Реале
Помочь журналистам

Видео

Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:55
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт16:45
IEM Sydney 2023: FaZe выбили Vitality, MOUZ вышли в плей-офф
Теннис16:30
Байндль вылетела с турнира в Румынии
Украина16:11
Шахтер объявил о расторжении контракта с ван Леувеном
Евро-202415:55
Мальта - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Теннис15:35
Ястремская проиграла на старте турнира в Румынии
Украина15:24
1100 дней и 1,5 млн грн: ГБР объявило подозрение по делу о фиктивном зачислении в армию футболистов Прикарпатья
Европа15:06
Хетафе и Севилья готовы выкупить Гринвуда у Манчестер Юнайтед
Украина15:04
Украина U-21 – Англия U-21: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2025
Европа14:51
ПСЖ еще раз попытается убедить Мбаппе продлить контракт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK