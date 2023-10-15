iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции перед матчем против Шотландии

Форвард обошелся лишь занятием в тренажерном зале, пока остальные тренировались на футбольном поле.
Вчера, 22:01
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Недавно Килиан Мбаппе оформил дубль, который позволил Франции обыграть Нидерланды со счетом 2:1 и гарантировать себе место на чемпионате Европы 2024 года.

Как сообщает Pazzi di Fanta со ссылкой на RMCSport, спустя несколько дней после того матча форвард ПСЖ пропустил тренировку французской сборной.

Он был единственным игроком, кто не принимал участие в тренировочных сессиях команды Дидье Дешама.  Сообщается, что Мбаппе провел некоторое время в тренажерном зале, пока все игроки тренировались на футбольном поле.

Следующим соперником сборной Франции станет сборная Шотландии, которая, несмотря на поражение от Испании (0:2), продолжает лидировать в группе А.

Читай также: Украинская бригада арбитров назначена на матч отбора Евро-2024

Товарищеский матч между Францией и Шотландией пройдет во вторник, 17 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов
Дубль Мбаппе приносит Франции победу над Нидерландами Дубль Мбаппе приносит Франции победу над Нидерландами
Мбаппе обошел Платини по голам за сборную Франции Мбаппе обошел Платини по голам за сборную Франции
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Помочь журналистам

Видео

Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: расписание 11 и 12 тура
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:11
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Вчера, 23:54
Евро-202423:54
Квалификация к Евро-2024: Испания и Норвегия добыли путевки на турнир
Евро-202423:42
Испания обыграла Норвегию и вывела сразу две сборные на Евро-2024
Бокс23:18
Логан Пол намерен провести боксерский бой с Макгрегором
НБА23:00
Филадельфия хочет получить "неприкасаемого" игрока Клипперс при обмене Хардена
Европа22:49
Феликс - о Барселоне: Я счастлив там, где нахожусь
Европа22:35
Лидер молодежной сборной Англии не поможет своей команде в матче против Украины
Европа22:22
Бензема в соцсетях выступил с поддержкой Палестины
Европа22:01
Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции перед матчем против Шотландии
Европа21:50
В Челси верят, что Мудрик может выиграть Золотой мяч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK