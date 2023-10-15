Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции перед матчем против Шотландии

Форвард обошелся лишь занятием в тренажерном зале, пока остальные тренировались на футбольном поле.

Недавно Килиан Мбаппе оформил дубль, который позволил Франции обыграть Нидерланды со счетом 2:1 и гарантировать себе место на чемпионате Европы 2024 года.

Как сообщает Pazzi di Fanta со ссылкой на RMCSport, спустя несколько дней после того матча форвард ПСЖ пропустил тренировку французской сборной.

Он был единственным игроком, кто не принимал участие в тренировочных сессиях команды Дидье Дешама. Сообщается, что Мбаппе провел некоторое время в тренажерном зале, пока все игроки тренировались на футбольном поле.

Следующим соперником сборной Франции станет сборная Шотландии, которая, несмотря на поражение от Испании (0:2), продолжает лидировать в группе А.

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Товарищеский матч между Францией и Шотландией пройдет во вторник, 17 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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