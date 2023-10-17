Ньюкасл готов усилиться хавбеком Манчестер Сити
Филлипс может продолжить карьеру в стане "сорок".
Существует возможность перехода полузащитника Калвина Филлипса из Манчестер Сити в Ньюкасл.
Согласно информации из The Northern Echo, "сороки" готовы приобрести английского полузащитника зимой, если он примет решение покинуть стан "горожан".
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Главный тренер команды Эдди Хау, хочет усилить опорную зону. Ньюкасл рассматривает возможность сделать предложение о полноценном трансфере Филлипса или о его аренде с опцией выкупа.
В текущем сезоне на счету 27-летнего хавбека три матча в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.
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