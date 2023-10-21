Ливерпуль нашел замену Салаху

Ливерпуль нацелился на лидера Наполи.

Как сообщает издание Mirror, "красные" попытаются подписать Виктора Осимхена. Финансовые детали сделки не сообщаются.

Мерсисайдцы видят в нигерийце потенциальную замену Мохаммеду Салаху. В игроке также заинтересованы Арсенал и Челси.

В текущем сезоне на счету Виктора 10 матчей во всех турнирах, где он забил 6 голов и отдал 1 ассист.

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