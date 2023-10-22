"Очень горжусь тобой": Жена Довбика отреагировала на дубль Артема
Юлия Довбик присутствовала на поединке, где ее муж стал одним из главных героев.
В рамках 11 тура чемпионата Испании Жирона победила Альмерию со счетом 5:2.
Дублем за испанский коллектив отличился Артем Довбик. На достижение своего возлюбленного отреагировала его супруга Юлия.
"Моя большая любовь. Очень горжусь тобой", - написала девушка в Instagram Stories.
Отметим, что форвард каталонцев был признан лучшим игроком матча по версии авторитетного статистического портала.
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