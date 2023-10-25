Пушич - о матче с Барселоной: Я невероятно горжусь своими футболистами

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона победила Шахтер со счетом 2:1.

Наставник "горняков" Марино Пушич высказался о прошедшем поединке. По словам боснийца, он гордится игрой своих подопечных в этом матче.

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"Последние три дня были невероятными. Сменить клубы, как это сделал я, перейти из одного большого клуба в другой, а затем провести непростую игру в Барселоне... Это было неспокойно.

Я не делал слишком много замен, потому что видел, что команда играет в достаточно хороший футбол. Поэтому я не считал, что мне нужно что-то менять.

Моя команда пережила много эмоций. В течение нескольких дней у нее было три тренера. Они футболисты, но они тоже люди - мы не можем забывать, что у них есть эмоции. Они соревновались с Барселоной, поэтому я чрезвычайно горжусь ими.

Мои игроки выполнили все, что я просил. Они проявляли мужество, когда им приходилось страдать. Они поддерживали друг друга. Мы хорошо прессинговали без мяча. Но иметь такую же интенсивность, когда ты за мячом против такой команды, как Барселона, я думаю, что они показали личность и потенциал - я очень доволен этим.

Когда я смотрю футбол, я хочу наслаждаться им. Шахтер - великая команда, и мы должны играть в хороший футбол. Мы должны давить на соперников и пытаться навязывать свою игру. Я видел много этого сегодня вечером", - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

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