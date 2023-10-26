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Футбол

Онана выступил с заявлением касаемо расистского поста в соцсетях от Гарначо

Камерунец встал на защиту своего одноклубника.
Вчера, 22:49
Онана и Гарначо / Getty Images
Онана и Гарначо / Getty Images

Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана прокомментировал скандальный пост вингера Алехандро Гарначо.

"Люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Я точно знаю, что имел в виду Гарначо: силу и мощь".

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"Эта тема не должна получить развития", – написал Онана в соцсетях.

Напомним, позднее Гарначо удалил твит после из-за того, что его пост мог быть истолкован как проявление расизма.

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