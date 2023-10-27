Думаю, что за этим что-то скрыто": Министр МВД Франции осудил Бензема за поддержку Палестины

Министр МВД Франции Жеральд Дарманен высказался о публикации Карима Бензема в своём Twitter , где он поддержал Палестину.

Дарманен обвинил Бензема в том, что он слишком выборочно высказывается на политические темы и делает это умышленно.

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"Можно спросить себя, что делает футболист, публикуя в твиттере политические взгляды, и почему он делает это выборочно? Я лично думаю, что за этим что-то скрыто, и не замечать этого означает быть наивным.

Можно спрашивать, почему министр внутренних дел реагирует на твит футболиста, но когда это затрагивает 20 миллионов человек (количество людей подписанных на профиль Бензема - прим.), я думаю, что моя роль заключается в том, чтобы осудить это", - сказал Дарманен.

Отметим, что ранее Дарманен обвинял Бензема в сотрудничестве с террористической организацией Братья-мусульмане.

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