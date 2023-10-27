Гвардиола: Возможно в нужный момент сезона Холанд будет играть лучше, чем сейчас

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола высксзался о общественном давлении на Эрлинга Холанда.

По словам специалиста, болельщики требуют от норвежца по 7 голов в каждом матче, что является невозможным.

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"На него оказывается давление из-за того, что произошло в прошлом сезоне. И не только прошлого сезона. Он должен забивать по семь голов в каждой игре, а это невозможно.

Он счастлив. Он забил много голов. Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу после того, как забил 52 гола. Возможно, в нужный момент сезона он будет играть даже лучше, чем сейчас. В Лиге чемпионов он снова дает результат.

Мы очень рады, он голоден к голам. Он очень скромный. Он невероятный профессионал. Он замечательный спортсмен. Он вовлечен в игру и больше участвует в нашем процессе. Я не хочу, чтобы он просто стоял в штрафной площадке и забивал голы.

Если он будет задействован в игре, когда мы пытаемся довести мяч до штрафной площадки, он станет более грамотным игроком. Я не сомневаюсь в этом, а у него есть желание совершенствоваться", - сказал наставник "горожан"

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