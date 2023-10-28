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Ультрас Интера готовили акцию против Лукаку

Однако полиция запретила проводить запланированное.
Сегодня, 00:41
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Ультрас Интера готовили акцию против Ромелу Лукаку на матч Интер - Рома на Сан-Сиро.

Фанаты "нерадзурри" планировали раздать 30 тысяч свисток и встретить бельгийца свистом.

"В воскресенье может случиться всякое, но нас, болельщиков Интера, интересует то, что происходит на поле. Возможный гол Лукаку нас не интересует. Если мы проиграем, нам будет грустно из-за Интера, а не из-за гола Лукаку.

Но мы считаем, что он маленький человек, сравнимый с детсадовским ребенком, и такой прием может оказать воздействие на его состояние, и это окажет влияние на матч», – сказал представитель фанатов для L’Interista.it.

Однако в ито ге полиция запретила проводить подобную акцию. Предлогом для запрета стало то, что 30 тысяч свистков на стадионе могут помешать работе судей.

Сегодня, напомним, Руслан Малиновский впервые отличился результативным действием за Дженоа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ромелу Лукаку Интер Милан

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