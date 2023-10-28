Кейн забил невероятный гол со своей половины поля

Всего англичанин трижды отличился в том матче.

В субботу, 28 октября, Бавария принимала на своем поле Дармштадт 98.

В первом тайме уже стало понятно, что матч будет веселым после того, как судья раздал три прямых красных карточки. А во втором тайме Бавария начала громить соперника.

Харри Кейн записал на свой счет три гола, но один из мячей особенно выделяется. На 69-й минуте англичанин получил мяч в центре поля, обратил внимание, что вратарь соперника далеко от ворот и мощным дальним ударом забил гол в пустые ворота из центрального круга.

⚽️🇩🇪 GOAL | Bayern Munich 5-0 Darmstadt | Harry Kane



HARRY KANE JUST SCORED THE GOAL OF THE YEAR!!!!pic.twitter.com/fj4pwDBSMk — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 28, 2023

С полным обзором матча Бавария - Дармштадт 98 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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