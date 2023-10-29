Легендарный реслер Джон Сина запостил фото игрока Челси, сам футболист в шоке

Американский реслер и актер Джон Сина накануне в своем Instagram-аккаунте выложил фото защитника Челси Марка Кукурельи.

Интересно, что Сина не оставил под постом никакой подписи – просто чистое фото.

В комментарии к нему пришел сам Кукурелья, оставивший эмодзе "удивление" подобным действиям легендарного реслера.

Неизвестно, какой посыл имел реслер, потому что большинство его постов в соцсетях – это мемы. Вероятно, ему понравилась прическа испанца.

Ранее сообщалось, что один из лидеров Челси похвастался в соцсетях рождением сына.

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