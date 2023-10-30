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Аякс объявил о назначении временного тренера

Джон ван’т Схип постарается исправить ситуацию, которая возникла в амстердамском клубе.
Сегодня, 18:33
Джон ван’т Схип / ФК Аякс
Джон ван’т Схип / ФК Аякс

Аякс на своем официальном сайте объявил о назначении временного тренера.

Должность занял Джон ван’т Схип, подписавший с клубом контракт до лета 2025 года. Стороны также договорились, что летом 2024 года он будет работать в техническом отделе.

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Ван'т Схип - далеко не чужой человек для Аякса - нидерландец провел пять лет в молодежном составе аяксидов, после чего отдал амстердамскому клубу 11 лет своей профессиональной карьеры.

Повесив бутсы на гвоздь, он поработал тренером в молодежных командах "годензонен". С 2004 по 20008 год 59-летний наставник работал ассистентом в сборной Нидерландов.

В 2008 году покинул сборную ради работы помощником у Марко ван Бастена в Аяксе. После отставки ван Бастена в конце сезона-2008/09 был назначен исполняющим обязанности главного тренера, однако спустя всего 20 дней его сменил Мартин Йол.

В качестве главного тренера ван'т Схип работал в Твенте (2001/02), Мельбурн Харт (Австралия, 2010/12), Гвадалахаре (Мексика, 2012/13), Мельбурн-Сити (Австралия, 2013-2017), ПЕК Зволле (2017/18). С 2019 по 2021 год возглавлял сборную Греции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс

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