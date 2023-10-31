Почеттино оценил физическое состояние Мудрика

Украинец может восстановиться к следующему матчу в АПЛ.

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино высказался о травме Михаила Мудрика.

Аргентинский специалист отметил, что возможно украинец сможет сыграть в матче против Тоттенхэма, который состоится в понедельник, 6 августа.

"Вероятно, что Мудрик сможет восстановиться к матчу с Тоттенхэмом", - заявчил Почеттино на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Блекберном в Кубке Лиги.

Напомним, Михаил получил мышечную травму перед игрой с Брентфордом.

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