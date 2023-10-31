Почеттино: Думаю, что Челси заслуживает на большее

Рулевой лондонского Челси Маурисио Почеттино поделился мыслями о результатах своих подопечных.

Английский специалист высказал мнение, что его команда играет хорошо, но ей не везет с реализацией моментов и травмами.

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"Случается много деталей. Например, травма Нкунку. Мы хотели, чтобы он забивал голы и помогал команде.

То же самое касается игр. Мы создавали моменты, играли хорошо, но не получили того, что заслуживали. Обстоятельства есть обстоятельства.

Мы не можем жаловаться, но я думаю, что мы заслуживаем большего, если брать нашу игру. Нам нужно быть более агрессивными.

В последней игре мы были лучше Брентфорда (0:2). Они играли с очень низким блоком и действовали на контратаках, не создав ни одного момента в первом тайме Нам нужно быть более агрессивными.

Что касается болельщиков, то я знаю, что им трудно сдерживать свои эмоции, но это нормально. Они хотят выигрывать и иногда разочаровываются, когда мы этого не делаем. Послание для них - верьте и доверяйте нам", - сказал Почеттино.

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