Директор Интера рассказал, что лидер команды мог оказаться в испанском топ-клубе
Директор миланского Интера Пьеро Аузилио рассказал, что Лаутаро Мартинес мог не перейти в команду в 2018 году.
Функционер сообщил, что мадридский Атлетико был в шаге от подписания аргентинца когда он еще играл за аргентинский Расинг.
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"Могу сообщить, что Лаутаро Мартинес уже фактически был новым игроком Атлетико Мадрид в 2018 году.
Между Расингом и Атлетико не хватало одного небольшого пункта. И Дзанетти, и Милито помогли нам... Я решил полететь в Аргентину, и мы сорвали сделку", - заявил Аузилио.
Отметим, что в текущем сезоне форвард является лучшим бомбардиром Серии А на данный момент, забив 11 голов в 10 матчах.
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