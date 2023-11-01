Директор Интера рассказал, что лидер команды мог оказаться в испанском топ-клубе

Лаутаро должен был перейти в Атлетико еще до того, как стал футболистом "нерадзурри".

Директор миланского Интера Пьеро Аузилио рассказал, что Лаутаро Мартинес мог не перейти в команду в 2018 году.

Функционер сообщил, что мадридский Атлетико был в шаге от подписания аргентинца когда он еще играл за аргентинский Расинг.

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"Могу сообщить, что Лаутаро Мартинес уже фактически был новым игроком Атлетико Мадрид в 2018 году.

Между Расингом и Атлетико не хватало одного небольшого пункта. И Дзанетти, и Милито помогли нам... Я решил полететь в Аргентину, и мы сорвали сделку", - заявил Аузилио.

Отметим, что в текущем сезоне форвард является лучшим бомбардиром Серии А на данный момент, забив 11 голов в 10 матчах.

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