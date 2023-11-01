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Барселона и Реал Мадрид готовы побороться за лидера Баварии

Йозуа Киммих может не продлить контракт с мюнхенцами.
Сегодня, 20:01
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Полузащитник Баварии Йозуа Киммих может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Sport1, Йозуа не желает продлевать контракт с мюнхенцами и готов покинуть клуб. Барселона и Реал следят за ситуацией.

Контракт Киммиха с "красными" действителен до 2025 года. Следующим летом он может быть доступен по "сниженной цене".

Отметим, что в текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, отдав 5 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал заинтересован в еще одном лидере Баварии.

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