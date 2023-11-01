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Эвертон - Бернли 3:0: обзор матча и результат игры 01.11.2023

"Ириски" пробились в следующий этап турнира.
Вчера, 23:50
Эвертон - Бернли / Getty Images
Эвертон - Бернли / Getty Images

В среду, 1 ноября, в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги Эвертон встречался с Бернли. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

"Ириски" довольно быстро вышли вперед благодаря голу Джеймса Тарковски. Англичанин уже на 13-й минуте отличился забитым мячом.

Во второй половине игры Эвертон дважды поразил ворота соперника, тем самым добыв себе путевку в четвертьфинал турнира.

Отметим, украинский защитник мерсисайдского клуба Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Эвертон - Бернли матча Кубка лиги 

Эвертон - Бернли 3:0

Голы: Тарковски, 13, Онана, 53, Янг, 90+2

Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 11 - 4
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 3 - 5
Фолы: 7 - 10

Эвертон: Пикфорд, Янг, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон (Паттерсон, 80), Гарнер, Онана (Гуйе, 79), Данджума (Дукуре, 68), Кэлверт-Льюин (Бету, 68), Макнил (Доббин, 90).

Бернли: Мурич, Витиньо (Робертс, 83), О`Ши, Аль-Дахиль, Делькруа, Каллен, Берге (Корк, 83), Редмонд (Зарури, 66), Ндайишимийе, Родригес (Амдуни, 66), Бруун Ларсен (Одобер, 66).

Предупреждения: Аль-Дахиль (29), Витиньо (58).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон бернли Кубок английской лиги

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