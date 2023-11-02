Мюллер раскритиковал партнеров после поражения Саарбрюкену

Томас Мллер остался недоволен партнерами после вчерашнего кубкового матча.

Напомним, Бавария сенсационно уступила Саарбрюкену в 1/16 финала Кубка Германии. После матча всего пять игроков пошли к трибунам поблагодарить болельщиков, остальные сразу ушли в подтрибунку.

Томас Мюллер раскритиковал ушедших партнеров за неуважение к собственным фанатам.

"Для болельщиков, как это часто бывает, дело не в результате, а в игре. В футболе можно проиграть. Я должен согласиться с болельщиками. Что вообще неправильно, так это то, что всего три или четыре игрока сами понимают, что они должны поблагодарить за поддержку.

Ребята посреди недели приехали сюда, за несколько сотен километров, и поддерживали нас. Это самое малое, что можно сделать, чтобы отдать что-то взамен. И дело не в том, чтобы аплодировать 100 раз и спеть какие-то песни, а в том, чтобы выразить уважение.

Мы уже как-то говорили об этом в раздевалке. В будущем мы покажем себя с другой стороны. Конечно, так не должно быть", – приводит слова Томаса Sky Sport.

Ранее также сообщалось, что Бавария вновь лишилась основного защитника.

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