iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мюллер раскритиковал партнеров после поражения Саарбрюкену

Игроки Баварии проигнорировали своих фанатов.
Сегодня, 17:11
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Томас Мллер остался недоволен партнерами после вчерашнего кубкового матча.

Напомним, Бавария сенсационно уступила Саарбрюкену в 1/16 финала Кубка Германии. После матча всего пять игроков пошли к трибунам поблагодарить болельщиков, остальные сразу ушли в подтрибунку.

Томас Мюллер раскритиковал ушедших партнеров за неуважение к собственным фанатам.

"Для болельщиков, как это часто бывает, дело не в результате, а в игре. В футболе можно проиграть. Я должен согласиться с болельщиками. Что вообще неправильно, так это то, что всего три или четыре игрока сами понимают, что они должны поблагодарить за поддержку. 

Ребята посреди недели приехали сюда, за несколько сотен километров, и поддерживали нас. Это самое малое, что можно сделать, чтобы отдать что-то взамен. И дело не в том, чтобы аплодировать 100 раз и спеть какие-то песни, а в том, чтобы выразить уважение.

Мы уже как-то говорили об этом в раздевалке. В будущем мы покажем себя с другой стороны. Конечно, так не должно быть", – приводит слова Томаса Sky Sport.

Ранее также сообщалось, что Бавария вновь лишилась основного защитника.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Мюллер Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Центрбек Баварии вылетел на полтора месяца из-за травмы Центрбек Баварии вылетел на полтора месяца из-за травмы
Реал убежден, что сможет летом приобрести звезду Баварии Реал убежден, что сможет летом приобрести звезду Баварии
Бавария уничтожила Дармштадт 98 в матче с тремя удалениями Бавария уничтожила Дармштадт 98 в матче с тремя удалениями
Нойер вернется на поле после почти годовалого отсутствия Нойер вернется на поле после почти годовалого отсутствия
Помочь журналистам

Видео

Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча
Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Киберспорт17:45
Monte - Virtus.pro: онлайн-трансляция финала Roobet Cup
Европа17:11
Мюллер раскритиковал партнеров после поражения Саарбрюкену
Формула 116:58
Андретти: Команды Формулы 1 считают нас кучкой деревенщин
Украина16:58
Оболонь - Ворскла: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
Формула 116:43
Хорнер: Ред Булл еще предстоит увидеть "полный эффект" штрафа за нарушение лимита трат
Формула 116:41
Киану Ривз стал ведущим в докуменательном сериале о команде Брон
Европа16:19
Энрике уверен, что Мбаппе возьмет не один Золотой мяч
16:02
ХИТ узнал имена соперников по Элитному раунду футзальной Лиги чемпионов
Европа15:48
Невилл: Прошлой ночью Театр мечты превратился в Театр ничего
НБА15:28
Тренер Финикса понятия не имеет, когда Букер и Бил смогут играть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK