Центрбек Баварии вылетел на полтора месяца из-за травмы

Томас Тухель снова не сможет рассчитывать на одного из своих защитников.

Вечер среды, 1 октября, получился максимально болезненным для мюнхенской Баварии.

Помимо сенсационного вылета из кубка Германии от третьелигового Саарбрюкена, команда Томаса Тухеля потеряла важного исполнителя.

Уже на 25-й минуте тренер "ротен" был вынужден делать замену, так как травму получил Маттейс де Лигт.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, центральный защитник травмировал медиальную коллатеральную связку и капсулу правого колена.

По информации источника, 24-летний нидерландец будет вынужден пропустить от четырех до шести недель.

В нынешнем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в десяти матчах (408 минут) во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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